"Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку"

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ” , «Газпром» определился с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход «Газпрома» полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.