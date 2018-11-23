"Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку"
09:32 22.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Как выяснил “Ъ”, «Газпром» определился с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку», который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход «Газпрома» полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.
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