"Борщевичное бедствие" в России было спровоцировано искусственно - СМИ

11:00 Источник: Lenta.ru

«Борщевичное бедствие» в России было спровоцировано искусственно, так как в сталинские времена сорняк культировался в качестве корма для скота. Об этом говорится в материале немецкого издания Suddeutsche Zeitung.

Газета пишет, что сейчас борщевик широко распространился в средней полосе России и занимает территорию более одного миллиона гектаров. Отмечается, что в местах произрастания сорняка у других растений нет шансов.

Издание сообщает, что проблема с борщевиком актуальна и для Европы: в Польше сорняк называют «местью Сталина», а в Германии он был признан ядовитым растением года.

В Европу борщевик был завезен в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел Меттерниху.

В начале ноября россиян начали наказывать за борщевик на участках. Первый штраф за заросшие сорняком земли получила подмосковная компания «Юниор», которую обязали выплатить 400 тысяч рублей.

Закон об административной ответственности за выращивание борщевика в Московской области вступил в силу 1 ноября. Наказание за это предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных лиц, от 150 тысяч до миллиона — для организаций.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое при контакте с кожей вызывает ожоги, а при контакте с глазами — слепоту. После его поедания у коров становится горьким молоко. В природе растение ведет себя агрессивно и способно быстро захватывать ареалы обитания, в результате в советские годы оно заполонило огромные территории. Lenta.Ru