Фонд "Вольное Дело" открывает четыре новых приюта для собак

10:32

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» открывает приюты для бездомных собак в Наро-Фоминске, Красноярске, Иркутске и Абакане. Они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при каждом есть ветеринарная клиника.

Во всех приютах «Поводог» созданы оптимальные условия для размещения собак, их обследования, лечения, психологической адаптации и базовой дрессировки. Все собаки, попадающие в приюты, проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются в соответствии с международными ветеринарными нормами и стерилизуются. Информация о каждом животном заносится в общую для всех приютов базу данных, с помощью которой специалисты подбирают собакам подходящие семьи.

В приютах «Поводог» работают опытные кинологи и зоопсихологи, задачей которых является подготовка животных к передаче в семьи. Собаки из приютов «Поводог» имеют своеобразный знак качества – они здоровы, привиты, знают основные команды, дружелюбны к людям и животным. Забравшие собак хозяева всегда могут рассчитывать на помощь специалистов приютов, которые ответят на любые вопросы и помогут справиться с возникающими трудностями.

Сотрудники приютов стараются максимально быстро находить хозяев своим питомцам. При этом собаки будут жить в приютах столько, сколько потребуется – «Поводог» категорически против усыпления здоровых животных и никогда не избавляется от своих подопечных. Кроме того, приюты всегда готовы принять собак обратно, если новые хозяева по каким-либо причинам примут решение от них отказаться.

В функции приютов будет входить не только спасение бездомных собак, но и системная работа с населением, формирование культуры гуманного и ответственного отношения к животным. В планах фонда «Вольное Дело» – проведение специальных акций и образовательных программ, уроков для школьников и тренингов для волонтеров, внедрение стандартов работы приютов «Поводог» по всей стране.

Первый приют «Поводог» был открыт фондом «Вольное Дело» по инициативе Олега Дерипаски в Сочи накануне XXII зимней Олимпиады. За пять лет работы приют забрал с улиц, вылечил и устроил в новые семьи более семисот пятидесяти собак. Фонд «Вольное Дело» планирует дальнейшее расширение программы защиты животных – в 2019 году начнется строительство приюта в Краснодарском крае.

Приюты «Поводог» приглашают всех желающих принять участие в новогоднем марафоне помощи бездомным животным. Подопечные приютов ждут волонтёров, которые смогут выгуливать и причесывать их, а также принимать участие в поиске для них новых хозяев. Заявки на участие в марафоне принимаются по адресу povodog@volnoe-delo.ru

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан предпринимателем Олегом Дерипаской в 2008 году. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда было реализовано более 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали около 90 000 учеников, 4 000 учителей, 8 000 студентов вузов и техникумов, 4 000 ученых, а также более 1200 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

По информации пресс-службы Фонда «Вольное Дело»