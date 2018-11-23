РФ и Армения подписали соглашение о создании аналога МАК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и Армения подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоб Аршакян.