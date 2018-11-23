Подведены итоги конкурса "ИдеALный интерьер"
11:15 22.11.2018
Торжественной церемонией награждения завершился первый всероссийский конкурс на лучший дизайн мебели из алюминия, проведенный Алюминиевой ассоциацией совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности и Союзом дизайнеров России. Победителей поздравили в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках проходящей в эти дни 30-й Международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2018».
Конкурс «ИдеALный интерьер» проходил с февраля по октябрь 2018 года. Основными его целями стали привлечение специалистов и студентов профильных вузов к работе с алюминием и развитие направления подготовки кадров, возможность освоения новых изделий и возрождение производств массовых видов мебели с использованием металла.
Участниками конкурса стали специалисты архитектурных и дизайн-бюро, мебельной и алюминиевой отраслей, студенты профильных вузов. Церемония награждения победителей прошла по трем номинациям: «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций», «Школьная мебель (мебель для сидения, парта, ученический стол)», «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее».
Победителями стали: Наталья Мусорина – «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций»; Полина Литомина – «Школьная мебель» (Парта первоклассника); Ирина Чун – «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее» (стол руководителя).
Дипломами конкурса также отмечены Антон Чебаков за применение матричной древесины с облицовкой листом или фольгой из алюминиевых сплавов, студия предметного дизайна Wishnya за применение пористого литого алюминия АЛЮПОР и полуфиналисты конкурса «ИдеALный интерьер». Для посетителей выставки работает презентационный стенд Алюминиевой ассоциации, посвященный подведению итогов конкурса. Посещение стенда возможно по 23 ноября в павильоне №8 зал 2.
«Конкурс на лучший дизайн мебели из алюминия стал для нас очередным шагом в привлечении специалистов, особенно молодых инженеров и дизайнеров, к работе с алюминием, – отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко. - Мы получили положительный отклик и рассмотрели множество перспективных работ от участников, имеющих все возможности на дальнейшее сотрудничество с ведущими промышленными компаниями».
По информации Алюминиевой ассоциации
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