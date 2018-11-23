Новые обвинительные функции ОЗХО могут стать поводом для применения силы - МИД РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Придание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивных функций может стать поводом для применения силы против обвиненных в обход Совета Безопасности ООН стран. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ОЗХО формируется некий нетранспарентный механизм, деятельность которого может "самым произвольным образом использоваться группой политически ангажированных стран". "Нельзя исключать, что его выводы могут стать предлогом для применения силы в обход СБ ООН", - указала дипломат.