По мнению россиян, Путин несет ответственность за проблемы в стране – опрос

11:35

«Левада-центр» опубликовал сегодня опрос, согласно которому россияне считают, что Владимир Путин несет ответственность за все проблемы, стоящие перед страной во время его правления. 61% респондентов сказали, что «да, в полной мере», 22% - в некоторой мере. 10% пролагают, что Путин все делал правильно, а в неудачах виноваты «нерадивые и коррумпированные чиновники», и еще 6% думают, что президент все делал правильно, а неудачи лежат в области неблагоприятных обстоятельств. 2% опрошенных ответить затруднились.

«Нынешний максимум можно объяснить общим ухудшением ситуации в стране в сочетании с пенсионной реформой. Людей не удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о ней. Еще одним фактором роста ответственности президента является то, что в политической системе нет фигур, сопоставимых с Путиным», - цитируют «Ведомости» социолога «Левада-Центра» Дениса Волкова.