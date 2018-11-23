Пьяный священник врезался в дорожный знак в Иркутской области

13:00

Пьяный священнослужитель врезался в дорожный знак на автомобиле Peugeot в посёлке Баяндай. Видео с ним размещено в группе «ДТП 38RUS» в соцсети «ВКонтакте», о том, что мужчина был пьян сообщает портал Weacom со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

«37-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате аварии причинён материальный ущерб. Предварительно, у виновника ДТП установлено алкогольное опьянение. Он нарушил норму», — цитирует портал информацию отдела пропаганды. ircity.ru