В пятницу 23 ноября в эфире ТВ-3 - премьера трилогии "Гоголь"

12:32 Источник: НГ-Online

На телеканале ТВ-3 впервые покажут целиком все три фильма: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», а также «Гоголь. Страшная месть», для которого этот показ станет телепремьерой. Акция стартует в 18-00, премьера «Гоголь. Страшная месть» - в 22-00. А сразу после неё эфир канала продолжится шоу «Искусство кино» с кинокритиком Антоном Долиным.

Кинотрилогия «Гоголь» телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях заработала в российском кинопрокате 1,5 миллиарда рублей, её увидели свыше 5 миллионов зрителей. Фильмы по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя вышли в прокат за рубежом: в Германии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре, в ОАЭ и других странах. В октябре 2018 года «Гоголь» стал победителем национальной премии «ТЭФИ» в номинации «Событие телевизионного сезона».

Второй и третий фильмы трилогии - «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» представлены в 10 номинациях на национальную кинонаграду России «Золотой Орел»: Егор Баранов претендует на премию «Лучшая режиссерская работа», Александр Петров на награду «Лучшая мужская роль в кино», Олег Меньшиков – «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме того, фильмы «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» представлены в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучший художник по гриму и пластическим спецэффектам», а также претендуют на получение награды за лучшие визуальные эффекты.

В 2019 году ТВ-3 покажет в своём эфире киносериал «Гоголь», который будет состоять из восьми серий и включать два совершенно новых эпизода. В будущем авторы проекта планируют создать целую фантастическую киновселенную, главными действующими героями которой станут писатели-классики.

Вера Цветкова