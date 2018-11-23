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Госдума приняла в первом чтении проект о праве лиц предпенсионного возраста на алименты

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13:05 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о сохранении права граждан предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности после изменения пенсионного возраста. Инициатива была внесена в сентябре главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Согласно Семейному кодексу РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов, отмечал он. "Так, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного, нуждающегося супруга, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчима и мачехи", - перечислял депутат.

Законопроектом предлагается после изменения пенсионного возраста сохранить на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, это право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста. Они смогут претендовать на алименты, например, от своих детей или бывшего супруга.

"Зачастую алименты - это единственный источник средств к существованию, в основе которого лежат семейные отношения. Алиментополучатели - это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста, состояния здоровья. Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение", - отмечается в пояснительной записке.

Поправки вносятся в статью 169 Семейного кодекса РФ. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с момента изменения пенсионного возраста.

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