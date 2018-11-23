Криптомошеннники "атакуют" священников
13:20 22.11.2018
Криптомошеннники по всей стране атаковали священников.
Одним из пострадавших стал настоятель небольшого прихода в Новокузнецке. К нему обратилась некая Наталья Гурина и сказала, что хочет пожертвовать храму несколько сотен тысяч. Однако она проживает в Таиланде и зарабатывает на биткоинах, поэтому пожертвовать может только в криптовалюте. «Как всегда это бывает у мошенников — это спешка. Давайте срочно, скорее, сегодня надо снять. Сейчас курс биткоина падает. Причем перевела она мне на этот фальшивый кошелек деньги в рублях», — цитирует телеканал «360» священника.
Подобная история случилась и с дьяконом Андреем из небольшого храма в Петербурге. Женщина также предложила священнику совершить пожертвование в криптовалюте. Только регистрируя онлайн-кошелёк отец Андрей заметил неладное.
«Мне, значит, приходит сообщение о том, что для того, чтобы переправить деньги на карту, нужно заплатить 4700… ну, как налог, не налог, не знаю… и вот тут у меня уже закрались сомнения», — рассказывает дьякон.
Специалист по безопасности Аристарх Гутман пояснил, что когда создаёшь лжекошелёк на экране видно, как будто поступили биткоины. Однако это не так, и на экране отображается кошелёк мошенника, а деньги уходят на другой адрес. sibdepo.ru
Новости
- 20:45 23.11.2018
- СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
- 20:05 23.11.2018
- Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
- 19:45 23.11.2018
- США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
- 19:15 23.11.2018
- Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
- 18:45 23.11.2018
- Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
- 18:15 23.11.2018
- Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
- 17:40 23.11.2018
- Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- 17:12 23.11.2018
- Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
- 17:00 23.11.2018
- Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
- 16:32 23.11.2018
- Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать