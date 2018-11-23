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Новости

Криптомошеннники "атакуют" священников

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13:20 22.11.2018

Криптомошеннники по всей стране атаковали священников. 

Одним из пострадавших стал настоятель небольшого прихода в Новокузнецке. К нему обратилась некая Наталья Гурина и сказала, что хочет пожертвовать храму несколько сотен тысяч. Однако она проживает в Таиланде и зарабатывает на биткоинах, поэтому пожертвовать может только в криптовалюте. «Как всегда это бывает у мошенников — это спешка. Давайте срочно, скорее, сегодня надо снять. Сейчас курс биткоина падает. Причем перевела она мне на этот фальшивый кошелек деньги в рублях», — цитирует телеканал «360» священника.

Подобная история случилась и с дьяконом Андреем из небольшого храма в Петербурге. Женщина также предложила священнику совершить пожертвование в криптовалюте. Только регистрируя онлайн-кошелёк отец Андрей заметил неладное.

«Мне, значит, приходит сообщение о том, что для того, чтобы переправить деньги на карту, нужно заплатить 4700… ну, как налог, не налог, не знаю… и вот тут у меня уже закрались сомнения», — рассказывает дьякон.

Специалист по безопасности Аристарх Гутман пояснил, что когда создаёшь лжекошелёк на экране видно, как будто поступили биткоины. Однако это не так, и на экране отображается кошелёк мошенника, а деньги уходят на другой адрес. sibdepo.ru

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