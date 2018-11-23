Заявление США об исключении Китая из ВТО звучит абсурдно - МИД КНР

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление председателя Совета экономических консультантов при президенте СШАоб исключении Китая из Всемирной торговой организации (ВТО) является абсурдом и появлением высокомерия со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР"ВТО - многосторонняя организация, все ее члены равны. Это не право США единолично лишать Китая членства в ВТО. Подобное заявление демонстрирует высокомерие, проявляемое со стороны США", - заявил дипломат."Сейчас Соединенные Штаты говорят о необходимости лишить Китай членства в ВТО. А об исключении какой страны они заявят завтра"? - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Если мне не изменяет память, ранее США заявляли о желании выйти из ВТО, а теперь они говорят о необходимости исключения Китая из числа членов организации. Это крайне абсурдно", - подчеркнул представитель МИД.