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Новости

Чистая прибыль Московского кредитного банка увеличилась на 14,2% и достигла 18,4 млрд рублей

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14:37 22.11.2018

По данным Московского кредитного банка (МКБ), его чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев нынешнего года увеличилась на 14,2% и достигла 18,4 млрд руб. Подобные показатели в кредитном учреждении связывают с ростом объемов бизнеса, который сопровождался улучшением показателей риска и высокой операционной эффективностью.
В частности, объем средств на счетах и депозитах клиентов за 9 месяцев года увеличился на 15,1% до 1 084,3 млрд руб., составив 61,4% от совокупных обязательств банка, а депозиты корпоративных клиентов выросли на 12,6%, достигнув 732,4 млрд руб. Объем средств на депозитах розничных клиентов вырос на 20,8% и составил 351,9 млрд руб., что связывается в том числе и с приобретением вкладов физических лиц банка «Советский» в июле 2018 года. Соотношение чистых кредитов и депозитов снизилось до 60,9% по итогам 3 квартала 2018 года.
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 18,1% и 1,3%, а отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) осталось на традиционно низком для МКБ уровне и составило по итогам 9 месяцев 2018 г. 28,3%.
Кроме того, коэффициент достаточности капитала МКБ, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», по итогам 9 месяцев увеличился до 23,5% (в конце 2017 года составлял с 23,4%), а коэффициент достаточности капитала первого уровня - до 15,1% (год назад был 15,0%). По Базельским стандартам, совокупный капитал Московского кредитного банка увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,5% до 286,9 млрд руб.

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