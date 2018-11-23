Премьер Косова Харадинай отказался снижать 100-процентные пошлины по требованию ЕС
15:12 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай отказался, несмотря на требования Брюсселя, снижать пошлины в размере 100% на сербские и боснийские товары. Как сообщила в четверг косовская Gazeta Express, глава кабмина заявил, что 100-процентные пошлины отменят лишь когда Сербия признает независимость Косова.
"Я считаю, что до тех пор, пока Сербия не признает Косово, налоги не должны отменяться", - цитирует слова Харадиная издание. По словам премьера, только такими методами можно добиться признания со стороны Сербии. "Без такого подхода невозможно добиться взаимного признания, только так может быть достигнуто взаимоприемлемое соглашение", - сказал Харадинай.
Непризнанное Косово ввело в среду таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA).
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в среду, что правительство непризнанного Косова должно немедленно отменить решение о введении новых таможенных пошлин. Она отметила, что это решение является очевидным нарушением CEFTA, а также противоречит духу Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом.
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