Биллингтон в поисках России. В Вашингтоне скончался многолетний директор Библиотеки Конгресса
16:00 22.11.2018 Источник: НГ-Online
20 ноября в вашингтонской больнице на девяностом году жизни скончался от пневмонии 13-й по счету директор Библиотеки Конгресса, лауреат более сорока различных наград, выдающийся американский исследователь русской культуры Джеймс Биллингтон.
Назначенный на свою должность еще в 1987 году, президентом Рональдом Рейганом, за неполные тридцать лет правления Биллингтон удвоил коллекцию крупнейшей библиотеки мира. Именно при нем в Библиотеке Конгресса появилась единственная копия «свидетельства о рождении Америки» – карта мира Вальдземюллера 1503 года. При нем библиотека была реконструирована и технологически оснащена в ногу со временем, тысячи книг, музыкальных нот и других печатных источников подверглись оцифровке.
Помимо революционных прорывов в дигитализации, Джеймс Биллингтон основал огромное количество культурных проектов от Национального книжного фестиваля и премии Клюге за гуманитарные исследования до премии Гершвина за популярную песню и Национального реестра записанных шумов.
Биллингтон – автор бестселлеров о России «Михайловский и русский популизм» (1956), «Икона и топор» (1966) «Россия изменена: прорыв к надежде, август 1991 года» (1992), «Лик России» (1998), «Россия в поисках себя» (2004). В 2009 году награжден Почетной грамотой президента РФ.
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