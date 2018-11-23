Биллингтон в поисках России. В Вашингтоне скончался многолетний директор Библиотеки Конгресса

16:00 Источник: НГ-Online

20 ноября в вашингтонской больнице на девяностом году жизни скончался от пневмонии 13-й по счету директор Библиотеки Конгресса, лауреат более сорока различных наград, выдающийся американский исследователь русской культуры Джеймс Биллингтон.

Назначенный на свою должность еще в 1987 году, президентом Рональдом Рейганом, за неполные тридцать лет правления Биллингтон удвоил коллекцию крупнейшей библиотеки мира. Именно при нем в Библиотеке Конгресса появилась единственная копия «свидетельства о рождении Америки» – карта мира Вальдземюллера 1503 года. При нем библиотека была реконструирована и технологически оснащена в ногу со временем, тысячи книг, музыкальных нот и других печатных источников подверглись оцифровке.

Помимо революционных прорывов в дигитализации, Джеймс Биллингтон основал огромное количество культурных проектов от Национального книжного фестиваля и премии Клюге за гуманитарные исследования до премии Гершвина за популярную песню и Национального реестра записанных шумов.

Биллингтон – автор бестселлеров о России «Михайловский и русский популизм» (1956), «Икона и топор» (1966) «Россия изменена: прорыв к надежде, август 1991 года» (1992), «Лик России» (1998), «Россия в поисках себя» (2004). В 2009 году награжден Почетной грамотой президента РФ.