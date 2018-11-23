Австрийскому бизнесу представят инвестиционный потенциал Московской области

16:32

22-23 ноября в Вене и на территории региона Нижняя Австрия по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва пройдет презентации инвестиционного потенциала (роуд-шоу) Подмосковья. Делегацию региона возглавит заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

Запланировано проведение конференции «Invest in Moscow Region» на площадке Экономической палаты Австрии, а также несколько B2B-встреч с австрийскими предпринимателями и топ-менеджментом промышленных предприятий. Перед официальным открытием конференции Денис Буцаев встретится с послом России в Австрии Дмитрием Любинским, где обсудят перспективы расширения сотрудничества австрийского бизнеса и Подмосковья.

Как сообщил Денис Буцаев, внешнеторговый товарооборот Московской области с Австрией по итогам 2017-го увеличился на 36% в сравнении с предыдущим годом. «На территории Подмосковья зарегистрировано около 50 предприятий с участием австрийского капитала в сферах строительства, производства пластиковых изделий, строительных материалов, торговли и ряда других», – рассказал зампред.

В ходе презентации инвестиционного потенциала историей успеха реализации инвестиционных проектов на территории Московской области поделятся представители компаний Backaldrin Holding GmbH, Kronospan GmbH.

Представители Московской области расскажут о ключевых направлениях стратегии, нацеленной на формирование благоприятного инвестиционного климата. В области делают ставку на реализацию крупных инвестпроектов, развитие промышленных и особых экономических зон, проектов государственно-частного партнерства. Для бизнесменов разработан и реализуется целый комплекс мер федеральной и региональной поддержки: это уникальные налоговые льготы, компенсация затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, выделение земельного участка без конкурса, таможенные преференции для зарубежных инвесторов.

Также делегация Московской области проведет переговоры с Министерством цифровой связи и экономики Австрии и Министерством по вопросам устойчивого развития и туризма Австрии. В частности, в ходе мероприятия обсудят вопросы, связанные с увеличением взаимного туристического потока, возможность участия австрийского бизнеса в создании новых объектов туристической инфраструктуры и сырного кластера на территории Московской области.

По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области



