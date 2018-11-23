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Пизанская башня выпрямилась на 4 см за 17 лет

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17:00 22.11.2018 Источник: РОСБАЛТ

Одна из самых известных достопримечательностей Европы — Пизанская башня — выпрямилась на четыре сантиметра. Это произошло за последние 17 лет, рассказали эксперты.

По их словам, в ХХ веке наклон башни увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 годы проводились работы по ее стабилизации. В итоге удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр. Однако выпрямиться полностью «падающая» башня не сможет, пишет газета Corriere della Sera.

Пизанская башня — колокольня итальянского католического собора Duomo Santa Maria Assunta, получившая наклон при строительстве.  Росбалт

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