Пизанская башня выпрямилась на 4 см за 17 лет

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Одна из самых известных достопримечательностей Европы — Пизанская башня — выпрямилась на четыре сантиметра. Это произошло за последние 17 лет, рассказали эксперты.

По их словам, в ХХ веке наклон башни увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 годы проводились работы по ее стабилизации. В итоге удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр. Однако выпрямиться полностью «падающая» башня не сможет, пишет газета Corriere della Sera.

Пизанская башня — колокольня итальянского католического собора Duomo Santa Maria Assunta, получившая наклон при строительстве. Росбалт