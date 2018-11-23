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Беспорядки из-за подорожания топлива начались в Бельгии

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17:12 22.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бельгии вслед за Францией начались беспорядки из-за подорожания топлива. Инциденты произошли недалеко от города Нивель, где находится нефтеперерабатывающий завод.

В столкновениях с полицией участвовали около 400 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями, разбивали окна автомобилей.

Как сообщает RTBF, нарушители порядка были хорошо организованы, использовали лазеры и вынудили пилотов отвести подальше от места событий полицейский вертолёт. Правоохранители в свою очередь для разгона толпы использовали водомёты.

17 ноября сообщалось, что в ходе беспорядков во Франции погиб один человек, пострадали более 500. Власти этой страны в следующем году планируют увеличить налог на дизтопливо на 6,5%, а на бензин — на 3%. Так правительство решило стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. Говорит Москва

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