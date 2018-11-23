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Митрополит Иларион посетит КНДР

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18:40 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион прибыл в четверг в Сеул для участия в конференции, посвященной работе Русской православной церкви с соотечественниками, проживающими в Азии, Австралии и Океании. В программе визита также запланировано посещение КНДР, сообщает пресс-служба ОВЦС.

"22 ноября по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сеул прибыл председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архипастырь возглавляет делегацию Русской церкви, участвующую в круглом столе "Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании", - говорится в сообщении.

"В дальнейшей программе пребывания митрополита Илариона на корейской земле - участие в работе круглого стола "Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании", а также посещение Корейской Народно-Демократической Республики", - добавили в пресс-службе.

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