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Новости

ФСБ в октябре 2018 года предотвратила ряд нападений на российские школы

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19:20 22.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФСБ в октябре 2018 года предотвратила целый ряд нападений на школы в РФ. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров, выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. 

В середине октября в Керчи студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.  Говорит Москва

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