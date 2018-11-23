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Топливо Pulsar "Роснефти" – победитель премии "Товар года"

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19:18 22.11.2018

 Фото пресс-службы ПАО «НК «Роснефть»
 Премию «Товар года» в номинации «Самая популярная новинка года» получила нефтяная компания «Роснефть» за топливо под названием Pulsar. Оно содержит компоненты, предотвращающие образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя – после 60 часов работы удаляется до 58% отложений на впускных клапанах. Кроме того, использование Pulsar снижает эксплуатационный расход бензина, что позволяет автовладельцам сократить расходы на топливо. Pulsar 95 и Pulsar 92 доступен уже на 960 автозаправочных станциях «Роснефти» в 27 регионах РФ. Компания выпустила на российский рынок и новое высокооктановое топливо Pulsar 100, специально разработанное для высокофорсированных двигателей с прямым впрыском топлива. Его уже можно купить на заправках в Московском регионе.

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