Топливо Pulsar "Роснефти" – победитель премии "Товар года"

19:18

Фото пресс-службы ПАО «НК «Роснефть»

Премию «Товар года» в номинации «Самая популярная новинка года» получила нефтяная компания «Роснефть» за топливо под названием Pulsar. Оно содержит компоненты, предотвращающие образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя – после 60 часов работы удаляется до 58% отложений на впускных клапанах. Кроме того, использование Pulsar снижает эксплуатационный расход бензина, что позволяет автовладельцам сократить расходы на топливо. Pulsar 95 и Pulsar 92 доступен уже на 960 автозаправочных станциях «Роснефти» в 27 регионах РФ. Компания выпустила на российский рынок и новое высокооктановое топливо Pulsar 100, специально разработанное для высокофорсированных двигателей с прямым впрыском топлива. Его уже можно купить на заправках в Московском регионе.