В России резко выросло число неплательщиков за услуги ЖКХ

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

С начала года в России резко выросло число неплательщиков за ЖКХ. У должников накопилась сумма в 1 миллиард 630 миллионов рублей. Средний размер долга составляет 45 тысяч рублей. По данным «Национального бюро кредитных историй», число неплательщиков с января увеличилось почти на 21 процент.

В начале ноября стало известно, что поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами для взыскания долгов. Говорит Москва