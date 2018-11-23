Экс-начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны задержан по делу о хищениях в ЦСКА
21:20 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев задержан по делу о хищениях в ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Он задержан по делу своих бывших подчиненных, обвиняемых в том числе в мошенничестве. С ним проводятся следственные действия", - сказал источник. Других подробностей он не привел.
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