Турция готова рассмотреть предложение США по комплексам Patriot
22:00 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от американской стороны. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции "Российско-турецкие отношения: формируя образу будущего".
"В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству. Но Турция никогда не основывается на единственном предложении, нас нужно оценивать с этой точки зрения. Если мы достигнем договоренностей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение", - отметил он.
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