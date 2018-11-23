Турция готова рассмотреть предложение США по комплексам Patriot

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция готова приобрести американские системы Patriot в случае поступления хорошего предложения от американской стороны. Об этом заявил в четверг официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдоганана конференции "Российско-турецкие отношения: формируя образу будущего"."В следующем году будет совершена поставка первой батареи С-400, потом мы приступим к их совместному производству. Но Турция никогда не основывается на единственном предложении, нас нужно оценивать с этой точки зрения. Если мы достигнем договоренностей с США по системам Patriot, получим хорошее предложение и договоримся о совместном производстве, то мы примем такое предложение", - отметил он.