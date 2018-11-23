Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

22:40 Источник: Коммерсант.ru

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Накопительную часть пенсий заморозили в 2014 году. Отчисления в накопительную часть в размере 6%, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть, т.е. на выплаты нынешним пенсионерам. Мера позиционировалась как временная, но с тех пор «заморозку» продлевали несколько раз. Коммерсантъ