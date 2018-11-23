Браудер призвал приостановить членство РФ в Интерполе
09:00 23.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предложил властям Канады запустить процесс по приостановке членства России в составе Интерпола, сообщает CBC. Накануне, 22 ноября, господин Браудер по видеосвязи из Лондона выступил перед членами канадского парламента.
«В уставе Интерпола есть правило, позволяющее ему исключать (из своего состава) страны, нарушающие правила. Раньше это правило никогда не использовалось. И я сказал канадским парламенту и правительству, что Канада должна предложить исключить Россию из Интерпола»,— заявил Уильям Браудер. Коммерсантъ
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