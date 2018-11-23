В ФСО объяснили полет над Кремлем военных вертолетов

09:05 Источник: RNS

Полет двух военных вертолетов над Кремлем и центром Москвы прошел в рамках плановых учений, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России (ФСО).

Накануне, 22 ноября, в социальных сетях, в том числе в Instagram и на YouTube, появились видеозаписи полета двух военных вертолетов. На кадрах можно увидеть, что к одному из вертолетов привязана сетка с грузом, который похож на человеческие фигуры.

Тогда в ФСО отказались комментировать агентству размещенные публикации. RNS