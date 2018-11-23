Неизвестные напали на консульство Китая в Пакистане

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два полицейских стали жертвами нападения на консульство Китая в пакистанском городе Карачи. Как сообщил в пятницу телеканал "Гео ти-ви" со ссылкой на источники, еще один получил ранения.

"Три или четыре человека пытались проникнуть в китайское консульство и открыли огонь после того, как охранники попытались их остановить", - приводит телеканал их слова.

Полицейские перекрыли все дороги, ведущие к консульству. Других подробностей пока не приводится.