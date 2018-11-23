Японский военный корабль потерял часть боезапаса во время шторма

10:00 Источник: Эхо Москвы

Японский сторожевой корабль потерял во время шторма часть боезапаса. В районе острова Куме в Восточно-Китайском море за борт смыло около 20 снарядов для автоматической корабельной пушки калибра 20 мм. Командование морских Сил самообороны предупредило рыбаков об этом инциденте и риске детонации в случае сильного воздействия на боеприпасы. Эхо Москвы