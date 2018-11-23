Си Цзиньпин опередил Путина и Трампа в рейтинге доверия

10:05 Источник: Газета.Ru

Китайский лидер Си Цзиньпин опередил президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам. Такие данные следует из доклада итальянского института Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman).

Авторы доклада, которые составили его на основе ряда политических исследований 2017-2018 годов, назвал Си Цзиньпина главой государства с максимальным рейтингом доверия в стране. Отмечается, что такого результата он достиг из-за укрепления Китая на мировой арене, а также социальной политики.

На втором месте оказался Путин, а замкнул тройку лидеров Трамп. Высокий рейтинг одобрения обоих объясняется, по мнению авторов доклада, протекционистской политикой.

Также в пятерку лидеров вошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Авторы исследования подчеркнули, что либеральных мировых лидеров больше одобряет мировое сообщество, однако они имеют более низкие рейтинги внутри страны по сравнению с консервативными главами государств.

Ранее опрос Pew Research Center выявил, что Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия. Газета.Ru