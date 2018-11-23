Саратовский депутат прожил месяц, питаясь на 3,5 тыс. рублей
10:32 23.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Саратовский депутат сумел прожить месяц, питаясь на 3,5 тыс. рублей. Николай Бондаренко пошел на этот эксперимент после скандального заявления областного министра Натальи Соколовой, что можно прожить на прожиточный минимум» — «макарошки все время стоят одинаково».
Бондаренко рассказал ТАСС, что в основном питался крупами, овощами и курицей. Ранее сообщалось, что за две недели депутат похудел на 6 килограммов. Сама Соколова была уволена. Эхо Москвы
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