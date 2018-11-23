СК РФ установил 9 боевиков, причастных к убийствам российских военных в Сирии
11:00 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ установил девять боевиков, причастных к убийствам пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24 М Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы, с достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам, помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда злоумышленниками было доставлено тело Олега Пешкова, получены другие важные доказательства. Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении девяти граждан Сирии", - сообщила Петренко.
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