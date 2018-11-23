США пытаются убедить своих союзников не использовать китайское телекоммуникационное оборудование - СМИ

11:20 Источник: Газета.Ru

Представители США в последние недели пытаются убедить своих союзников не использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские чиновники убеждают в правильности такого решения политиков и руководителей крупных компаний из Японии, Италии и Германии. Представители США настаивают, что оборудование из Китая может стать угрозой для кибербезопасности и обещают оказать помощь в приобретении альтернативных устройств связи.

Подчеркивается, что с особенным вниманием Вашингтон относится к тем странам, в которых есть военные базы США.

Ранее сообщалось, что ЦРУ США обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае. Газета.Ru