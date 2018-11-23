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Новости

В Британии вышел на свободу арестованный щенок

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11:32 23.11.2018

Тысячи жителей страны подписали петицию в защиту чау-чау по кличке Бангл, заявив, что полиция поступила с ним слишком жестоко. Полиция Великобритании отпустила домой четырёхмесячного щенка чау-чау, ранее арестованного за укус полицейского, пишет Daily Mail.

Сообщается, что правоохранители сдались под напором многочисленных защитников животных, которые ответили шквалом возмущения на решение властей поместить собаку в клетку.

Столь строго Бангла и его владельцев наказали за то, что щенок укусил сотрудника полиции, который пытался поймать сбежавшего чау-чау. Правоохранители увезли его в питомник и хотели продержать там девять месяцев.  Life.ru

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