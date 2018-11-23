Совет Федерации назначил экс-главу Владимирской области Орлову аудитором Счетной палаты

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании в пятницу назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты (СП).

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и еще шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны. Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда. Председатель СП, его заместитель и аудиторы назначаются сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд.