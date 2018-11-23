Прилагательное "пенсионный" названо в России "Словом года-2018"

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прилагательное "пенсионный" и существительные "новичок" и "мундиаль" стали словами 2018 года. Об этом сообщил ТАСС главный редактор портала "Словари ХХI века", кандидат филологических наук Алексей Михеев.

"Главный претендент на звание "слова 2018 года" - прилагательное "пенсионный". Обсуждавшееся в Государственной Думе внесение изменений в пенсионное законодательство вызвало в обществе широкий резонанс - ведь проблема затрагивает интересы большинства россиян, и даже президент выступил по этому вопросу со специальным телеобращением. Частотными словосочетаниями стали "пенсионная реформа" и "пенсионный возраст"; в ходе обсуждения родился и новый юридический термин: "предпенсионный возраст", - отметил Михеев.

Еще одним заметным словосочетанием, по словам эксперта, можно считать англоязычное highly likely (то есть "крайне вероятно"), появившееся в связи с так до конца и не расследованной историей загадочного отравления в Солсбери. "Это "хайли лайкли" в дальнейшем стало употребляться в общественных дискуссиях и по другим вопросам как пример бездоказательного обвинения - то есть словосочетание вышло за пределы частного случая и практически вошло в обиход. Криминальная история с отравлением сделала частотным также и слово "новичок", - добавил Михеев.

Еще одно из самых заметных слов года - "мундиаль". "До лета 2018 года оно присутствовало в активном словаре разве что спортивных комментаторов, а после начала чемпионата мира по футболу прочно вошло в язык средств массовой информации. Благодаря этому чемпионату появился и своего рода топоним года: "Никольская" - улица рядом с Красной площадью, превратившаяся в место активного общения многочисленных футбольных болельщиков со всего мира", - сказал эксперт.

Он отметил, что универсальной методики определения слов- лидеров не существует, поскольку речь идет не просто о частотности того или иного слова, а о том, "насколько оно характерно и показательно именно для прошедшего года", что во многом вопрос субъективной оценки. "Поэтому и итоговые результаты получаются разными: например, англоязычный оксфордский словарь объявил словом 2018 года "токсичный" (toxic), а издательство Harper Collins - "одноразовый" (single-use)", - заключил Михеев.