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Матвиенко выступила против того, чтобы камеры фиксации ПДД вешали "на каждом столбе"

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12:32 23.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Валентина Матвиенко призвала не вешать камеры для фиксации ПДД «на каждом столбе». Эта тема обсуждалась на встрече главы министерства транспорта Евгения Дитриха с сенаторами.

Министр заявил, что поступления от штрафов в дорожные фонды в этом году составили 44 миллиарда рублей. Он пообещал, что деньги пойдут, в том числе, на приведение в порядок региональных дорог.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что использовать камеры видеонаблюдения нужно «без перегибов, чтобы людей не раздражать». По её словам, «сейчас камеры вешают на каждом столбе».

Как пишет РБК, весной тему установки приборов фиксации ПДД обсуждали в Госдуме. Замглавы комитета по транспорту Сергей Бидонько указывал, что количество камер не регулируется никак, и нужно разработать чёткие требования к расстановке таких систем.  Говорит Москва

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