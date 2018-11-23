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Новости

Пешеходные переходы предлагают приподнять над уровнем проезжей части

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13:05 23.11.2018 Источник: Известия

Минтранс рекомендовал властям в регионах, в том числе Москве и Петербурге,  приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире. 

Это поможет повысить безопасность, согласны с чиновниками эксперты. Только в 2018 году на пешеходных переходах страны были ранены 12 тыс. граждан и погибли 600.  Известия

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