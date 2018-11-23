Правительство сократит число платных услуг в государственных больницах

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство намерено сократить число платных услуг в государственных больницах. О работе в этой сфере рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в кабмине также идёт работа по усовершенствованию законодательства в сфере здравоохранения.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг. С одной стороны, развивая системы, например, оказание медицинской помощи внутри учреждения, создавая электронные сервисы… С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счёт привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц», — сказала Голикова в интервью «Российской газете».

Вице-премьер отметила, что непродуманная оптимизация во многих регионах нанесла ущерб здравоохранению, и многие медицинские услуги там стали недоступны. Говорит Москва