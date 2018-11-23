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Новости

В США подростки угнали самолет и улетели в другой город

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14:12 23.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США два подростка угнали самолёт и улетели в другой город. Инцидент произошёл в штате Юта.

Как передаёт Associated Press, подростки 14 и 15 лет угнали одномоторный самолёт Cessna с частного аэродрома в Дженсене. Пролетев около 25 километров, они успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина. Подростки были задержаны полицейскими по прилёте. Говорит Москва

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