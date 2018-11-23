0
0
309
Новости

Верховный суд подтвердил законность строительства многоэтажки в Кунцево

Добавить в избранное

13:59 23.11.2018

Верховный суд РФ признал законным постановление правительства Москвы, которым было утверждено строительство 26-этажного многоквартирного дома в Кунцеве, которое планирует вести группа ПИК. Апелляция местных жителей, выступавших против строительства, была уставлена без удовлетворения, решение Мосгорсуда было подтверждено. Накануне состоялась встреча местных жителей с представителями компании ПИК. «Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы работы проходили в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей», — заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов, по словам которого, муниципальный дом строится исключительно под переселение горожан и ни один квадратный метр на продажу выставлен не будет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:45 23.11.2018
СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
0
19
20:05 23.11.2018
Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
0
80
19:45 23.11.2018
США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
0
126
19:15 23.11.2018
Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
0
150
18:45 23.11.2018
Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
0
188
18:15 23.11.2018
Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
0
220
17:40 23.11.2018
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
0
267
17:12 23.11.2018
Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
0
252
17:00 23.11.2018
Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
0
330
16:32 23.11.2018
Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
0
323

Возврат к списку