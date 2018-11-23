Верховный суд подтвердил законность строительства многоэтажки в Кунцево
13:59 23.11.2018
Верховный суд РФ признал законным постановление правительства Москвы, которым было утверждено строительство 26-этажного многоквартирного дома в Кунцеве, которое планирует вести группа ПИК. Апелляция местных жителей, выступавших против строительства, была уставлена без удовлетворения, решение Мосгорсуда было подтверждено. Накануне состоялась встреча местных жителей с представителями компании ПИК. «Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе. Мы также примем все меры, чтобы работы проходили в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей», — заявил начальник управления градостроительной документации группы компаний ПИК Никита Андрианов, по словам которого, муниципальный дом строится исключительно под переселение горожан и ни один квадратный метр на продажу выставлен не будет.
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