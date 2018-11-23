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Новости

В программах подмосковных технических колледжей появятся австрийские ноу-хау

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15:00 23.11.2018

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Фото пресс-службы Министерства инвестиций и
инноваций Московской области
22-23 ноября в Вене и Нижней Австрии по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва проводится презентация инвестиционного потенциала региона. В рамках деловых мероприятий состоялась встреча руководителя делегации Подмосковья Дениса Буцаева с представителями правительства Нижней Австрии. 

Как подчеркнула в ходе разговора министр экономики, туризма, спорта Нижней Австрии Петра Богуслав, у федеральной земли с Подмосковьем долгие и тесные связи сразу по нескольким направлениям. 

«У нас очень хорошее экономическое сотрудничество, тесные связи во многих направлениях. В свое время, давно я руководила делегацией, которая приезжала в Россию, с тех пор мы сотрудничаем вместе», - рассказала Петра Богуслав. 

Регионы двух стран сотрудничают в фармацевтике, машиностроении, развитии цифровых технологий. Как рассказал министр земельного правительства Нижней Австрии по вопросам строительства, труда и международных связей Мартин Айхтингер, также планируется развивать общие образовательные проекты. «У нас был хороший, подробный разговор. Мы благодарны господину Буцаеву за то, что он посетил нас в составе такой значительной делегации. Мы разговаривали по нескольким направлениям, например, мы обсуждали вопрос инвестиций в отельном бизнесе, учебные программы технических колледжей, в частности, как мы можем привнести нижнеавстрийское ноу-хау в учебные программы данных технических учебных учреждений», - сообщил Мартин Айхтингер.

По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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