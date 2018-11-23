В программах подмосковных технических колледжей появятся австрийские ноу-хау
15:00
23.11.2018
|
|Фото пресс-службы Министерства инвестиций и
инноваций Московской области
22-23 ноября в Вене и Нижней Австрии по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
проводится презентация инвестиционного потенциала региона. В рамках деловых мероприятий состоялась встреча руководителя делегации Подмосковья Дениса Буцаева
с представителями правительства Нижней Австрии.
Как подчеркнула в ходе разговора министр экономики, туризма, спорта Нижней Австрии Петра Богуслав
, у федеральной земли с Подмосковьем долгие и тесные связи сразу по нескольким направлениям.
«У нас очень хорошее экономическое сотрудничество, тесные связи во многих направлениях. В свое время, давно я руководила делегацией, которая приезжала в Россию, с тех пор мы сотрудничаем вместе», - рассказала Петра Богуслав.
Регионы двух стран сотрудничают в фармацевтике, машиностроении, развитии цифровых технологий. Как рассказал министр земельного правительства Нижней Австрии по вопросам строительства, труда и международных связей Мартин Айхтингер
, также планируется развивать общие образовательные проекты. «У нас был хороший, подробный разговор. Мы благодарны господину Буцаеву за то, что он посетил нас в составе такой значительной делегации. Мы разговаривали по нескольким направлениям, например, мы обсуждали вопрос инвестиций в отельном бизнесе, учебные программы технических колледжей, в частности, как мы можем привнести нижнеавстрийское ноу-хау в учебные программы данных технических учебных учреждений», - сообщил Мартин Айхтингер.
По информации пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Московской области
- 20:45 23.11.2018
-
СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
- 20:05 23.11.2018
-
Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
- 19:45 23.11.2018
-
США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
- 19:15 23.11.2018
-
Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
- 18:45 23.11.2018
-
Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
- 18:15 23.11.2018
-
Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
- 17:40 23.11.2018
-
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- 17:12 23.11.2018
-
Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
- 17:00 23.11.2018
-
Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
- 16:32 23.11.2018
-
Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать