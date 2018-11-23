Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу опустилась на 2,9% и составила 60,85 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $61 за баррель 3 ноября 2017 года.