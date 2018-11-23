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Новости

Тимошенко пообещала после прихода к власти снизить цены на газ для населения в два раза

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16:00 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер министр Украины Юлия Тимошенко пообещала снизить вдвое цены на газ для населения в случае победы на президентских выборах. Об этом она заявила в пятницу в Киеве на форуме "Новая социальная доктрина".

"Цена на газ для населения будет снижена вдвое, поверьте, это не просто слова. Я знаю по бухгалтерскому учету, что себестоимость украинского газа с налогами, транспортировкой, с 30% прибыли составляет сегодня 2094,61 гривны за тысячу кубометров, а сейчас газ продают людям по 8550 гривен", - сказала она. По словам Тимошенко, нынешняя схема ценообразования на газ дает прибыль национальным газодобытчикам в размере 400%.

Лидер "Батькивщины" также раскритиковала политический курс и реформы, которые проводит действующая власть. В частности, политик обратила внимание на международный показатель "индекс счастья нации", по которому Украина опустилась за последние годы на 138 место из 156. "Мы просто падаем в эту пропасть и наше национальное счастье уменьшается как шагреневая кожа. Очевидно, что мы не туда идем, не то общество строим, не те реформы проводим, если человек на Украине чувствует себя униженным и несчастным", - сказала она.

Кроме того, отметила Тимошенко, украинцы не заметили, как превратились в "нацию беженцев и беглецов". "Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности", - подчеркнула она, приведя данные официальной статистики, по которой ежегодно около 1 млн украинцев уезжают из страны с целью заработка и дальнейшего проживания за рубежом.

На этом фоне, добавила политик, украинская власть принимает решения по дополнительному налогообложению граждан и бизнеса, а также прямого финансирования из государственного бюджета фонда президента Украины. "В фонд президента впервые за 27 лет заложили 1 млрд гривен для его личного пользования, а всей его семье выделено почти 2 млрд гривен. Это больше, чем на онкобольных, это больше, чем на некоторые направления культуры", - возмутилась она. Кроме того, Тимошенко раскритиковала решение Верховной рады, принятое в четверг, которым в 2019 году посылки, приходящие от работающих за границей, будут дополнительно облагаться налогом. "После смены власти мы уберем все барьеры и препятствия, коррупционные репрессии", - заключила она.

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