Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
16:32 23.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине. Лидер группы «Ленинград» дал интервью журналу «Россия в глобальной политике».
В ходе разговора журналист спросил у артиста про выступление в Киеве.
«Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там. Во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» — ответил Шнуров.
В прошлом году лидер группы «Ленинград» попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за того, что давал концерты в Севастополе. Тогда Шнуров заявил, что не привык ломиться в закрытую дверь и спокойно отнесётся к тому, что его могут не пустить на Украину. Говорит Москва
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