Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина направит на выплату и обслуживание внешнего и внутреннего долга в 2019 году 418 млрд гривен (14,344 млрд долларов, согласно курсу, заложенному в бюджете-2019). Об этом сообщила в пятницу на брифинге министр финансов"В 2019 году 418 млрд гривен будет составлять обслуживание и возврат внешних и внутренних долгов. Это большая цифра, предусмотренная госбюджетом, которую нужно обслуживать вовремя", - сказала глава ведомства.По ее словам, правительство будет действовать согласно программе стратегии по управлению госдолгом. "Там оговорено, как мы будем работать на местном рынке и что мы планируем взять на внешнем рынке, в том числе от международных финансовых организаций. Это очередной вопрос почему нам нужно весь следующий год быть в программе МВФ", - сказала Маркарова.Как сказала Маркарова, очередной транш МВФ, который Украина рассчитывает вскоре получить, будет направлен на пополнение резервов Национального банка Украины.Как предполагается, к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в текущем году. В 2017 году госдолг составлял 61,5% от ВВП. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%. В то же время, по мнению экспертов, такое сокращение долга возможно лишь при условии стабильного экономического роста, сокращения ставки заимствований, которые Киев должен продолжать привлекать для расчета по старым долгам. Кроме того, полагают наблюдатели, Украине следует добиваться реструктуризации выплат.Бюджет Украины, принятый сегодня Верховной Радой, запланировал доходы госбюджета-2019 на уровне 1,026 трлн гривен (36,64 млрд долларов), расходы в размере 1,112 трлн гривен (39,71 млрд гривен). Рост ВВП ожидается в размере 3%, а уровень инфляции в пределах 7,4%.