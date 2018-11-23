Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,2% и составила 59,8 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня $60 за баррель 27 октября 2017 г.Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 г., стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 28%.