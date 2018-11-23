Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает недопустимым устанавливать искусственные сроки урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии, необходимо продолжать настоящий диалог.

"Я не считаю что какой-то крайний срок должен быть установлен по урегулированию конфликта в Сирии или в Ливии, ведь никто не навязывает его для палестино-израильского конфликта. Что касается Сирии, нашего друга [спецпосланника генсека] ООН по Сирии Стаффана де Мистуру подталкивают к тому, чтобы он объявил крайние сроки урегулирования ситуации и принятия решений. Зачем это нужно? Настоящий диалог гораздо важнее, чем какие-то искусственно устанавливаемые сроки", - сказал он, выступая в пятницу на международной конференции "Средиземноморские диалоги".

"Лига арабских государств могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию конфликта в Сирии. Я считаю большой ошибкой, что организация исключила из своих рядов Сирию. Мне кажется, сейчас приходит понимание в арабском мире, что Сирию необходимо вернуть в семью арабских государств", - добавил глава МИД РФ.

Говоря о ситуации в Ливии, Лавров отметил, что РФ поддерживает усилия Алжира и Египта по урегулированию ситуации, а также работу спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе. "Ключевую роль [в разрешении конфликта] должен играть ливийский народ", - подчеркнул министр.



