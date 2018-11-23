Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Параметры национального проекта, касающегося культуры, будут скорректированы, в частности, будут уточнены методики подсчетов. При этом акцент будет сделан на показатели доступности дополнительного художественного образования детей, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец по итогам заседания президиума Госсовета по выполнению майского указа президента РФ.

Ранее глава государства на заседании привел пример нацпроекта по культуре, который предусматривает увеличение посещаемости учреждений культуры. По мнению Владимира Путина, нет ясности с тем, кто и как будет посещать учреждения культуры.

"Сама рабочая группа инициировала уточнение методики счета, потому что действительно такой показатель очень объемный, его нужно насытить конкретными качественными показателями", - сказала вице-премьер. По ее мнению, новый формат работы президиума Госсовета оказался очень эффективным, что позволило за пару дней решить вопросы, на обсуждение которых раньше уходили месяцы. "Я надеюсь, что это приведет к тому, что люди почувствуют очень быстро результаты", - отметила она.

Говоря о показатели посещаемости учреждений культуры, Голодец подчеркнула, что в первую очередь будет учитываться возможность для детей обучаться в школах искусств, кружках. "Речь идет о бесплатном образовании в сфере культуры: художественные школы, музыкальные школы, хореографические студии, нужно увеличить доступность их для детей", - убеждена Голодец. Она добавила, что будет анализироваться и доступность театров, музеев для разных групп населения. "Мы сделаем подпункты [в паспорте национального проекта], которые нацелены на эти темы", - уточнила вице-премьер.