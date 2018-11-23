Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент

20:05 Источник: НГ-Online

Фото пресс-службы губернатора

Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в расширенном заседании Государственного совета, на котором рассматривались задачи, стоящие перед главами регионов и определенные в указе президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Мероприятие прошло в Ялте на территории гостиничного комплекса «Мрия» в формате неформального диалога президента Российской Федерации Владимира Путина с главами субъектов Федерации.

«Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах», - сказал Владимир Путин.

Указ президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» направлен на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, увеличение численности ее населения, повышение уровня жизни, создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Всего в документе сформировано 12 направлений стратегического развития. По итогам обсуждения были выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по реализации указа.

После заседания Андрей Воробьëв, отвечая на вопросы журналистов, обратил внимание на важность поставленных перед Московской областью задач.

«Мы должны очень качественно, эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент. Владимир Владимирович Путин поставил задачу - обеспечить перемены, результативную деятельность, поэтому наша муниципальная команда, региональное правительство должны со своей стороны сосредоточиться на максимальной реализации этих проектов, - сказал губернатор. - Две детские больницы будут построены в рамках указа, новый корпус онкологического центра, около 200 школ, большое количество детских садов. Мы должны создавать новые рабочие места, привлекать максимальное количество инвесторов и рушить разного рода барьеры, которые стоят на пути прихода инвестиций. Мы нацелены на очень интенсивную работу».

По информации пресс-службы губернатора Московской области